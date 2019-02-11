Опрос: большинство южнокорейцев позитивно смотрят на предстоящий саммит КНДР - США

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Большинство южнокорейцев с оптимизмом ожидают второй саммит лидеров КНДР и США, запланированный на 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник социологическим агентством Realmeter.

Так, 62,5% респондентов отметили, что ждут от встречи "хороших результатов", которые помогут решению ядерной проблемы КНДР. 35,1% опрошенных, напротив, считают, что саммит не принесет позитивных итогов и лишь ослабит военно-политический союз между Южной Кореей и США. Еще 2,4% участников опроса затруднились дать ответ.

Исследование проводилось по заказу телеканала CBS среди более 500 совершеннолетних граждан страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 4,4%.

Realmeter отмечает, что среди оптимистично настроенных граждан превалируют сторонники либеральных и центристских политических партий всех возрастных групп. Негативное мнение высказали в основном сторонники консервативной Корейской партии свободы.

Президент США Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.