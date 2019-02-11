Власти Японии открыли кризисный штаб из-за захода корабля Китая в зону у спорных островов

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Кризисный штаб был создан в понедельник при канцелярии премьер-министра Японии в связи с заходом китайского патрульного корабля в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что утром в понедельник четыре патрульных корабля КНР приблизились к территориальным водам Японии, после чего один из кораблей вошел в них. Кризисный штаб в настоящее время занимается сбором оперативной информации по данному инциденту.

Отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку), который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.