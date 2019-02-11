Reuters: два корабля ВМС США прошли через зону, которую Китай считает своими водами

ТАСС, 11 февраля. Два ракетных эсминца ВМС США демонстративно прошли в понедельник у одного из островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую Пекин провозгласил своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского представителя.

В рамках американских операций по обеспечению свободы судоходства нынешний проход двух эсминцев был осуществлен у стратегически важного рифа Мисчиф. США уже неоднократно направляли свои боевые корабли в этот район, демонстрируя то, что они не признают права Пекина на эту акваторию.

Вашингтон осуждает также КНР за то, что та укрепляет и расширяет находящиеся под ее контролем острова в Южно-Китайском море, усиливая там свое военное присутствие. Пекин считает практически всю эту акваторию своими территориальными водами.

Споры о принадлежности островов и морских пространств этого района идут уже много десятилетий. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.