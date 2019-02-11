СМИ: в Южной Корее прокуратура предъявила обвинения экс-председателю Верховного суда

ТАСС, 11 февраля. Прокуратура Республики Корея в понедельник спустя три недели после ареста предъявила обвинения бывшему председателю Верховного суда страны Ян Сон Дэ по делу о злоупотреблении служебными полномочиями для лоббирования интересов администрации бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap .

Согласно его информации, 71-летнему Ян Сон Дэ, который возглавлял Верховный суд Южной Кореи в период с 2011 по 2017 год, предстоит ответить перед судом по сорока пунктам обвинения. В частности, прокуроры считают, что он давал своим подчиненным указания вмешиваться в судебные процессы и выносить вердикты, которые давали различные политические преимущества администрации президента. Например, он смог затянуть рассмотрение дела о компенсации корейским жертвам принудительной трудовой повинности во время оккупации страны Японией для того, чтобы не мешать наметившейся тогда нормализации отношений с Токио.

Как сообщается, данное дело носит беспрецедентный характер в связи с тем, что Ян Сон Дэ стал первым за всю историю южнокорейской юстиции судьей, который был арестован и теперь предстанет перед судом по обвинениям, носящим уголовный характер. Прокуратура также выдвинула обвинения против еще двух верховных судей Пака Бён Дэ и Ко Ён Хана в связи с причастностью к данному делу, однако было решено не лишать их свободы.

Ян Сон Дэ в январе трижды был вызван на допросы, в ходе которых категорически отверг все обвинения в свой адрес, призвав прокуратуру и суд беспристрастно подойти к рассмотрению его дела. 23 января суд Центрального административного округа Сеула выдал ордер на арест бывшего судьи.