Гуайдо назвал "прекращение узурпации" условием проведения выборов в Венесуэле

ТАСС, 11 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что выборный процесс в стране начнется после "прекращения узурпации власти". Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу RT, опубликованном на его сайте.

"Как только прекратится узурпация власти в Венесуэле, что уже скоро мы увидим, - сказал он в ответ на вопрос, когда в стране могут состояться выборы. - Крайний срок - это когда прекратится узурпация власти, будет создан новый Национальный избирательный совет".

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства, отметив, что за последние 20 лет в стране прошло 25 выборов.

Венесуэльский кризис

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.