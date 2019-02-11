Власти Турции санкционировали задержания 57 человек по делу ФЕТО

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Турецкая прокуратура выдала ордера на задержание 57 человек, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Об этом сообщила газета Turkey.

Ордера на их задержание выдала генпрокуратура города Стамбул, операция по их задержанию проводится в 14 районах города. Следствие подозревает их в использовании мобильного приложения для шифрования переписки ByLock ("Байлок"), через которое путчисты осуществляли подготовку и координировали действия при попытке госпереворота в 2016 году.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча. По делам о содействии ФЕТО в Турции осуждены тысячи человек.