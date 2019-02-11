МИД Китая не подтвердил возможность встречи лидеров КНР и США

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает информацией о подготовке встречи лидеров КНР и США. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"У меня нет информации о подготовке встречи лидеров Китая и Соединенных Штатов", - заявила дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР отметила, что "Китай также всегда готов к переговорам и поддержанию контактов с Соединенными Штатами на всех уровнях".

Хуа Чуньин добавила, что Китай желает разрешить торговые споры с США путем равноправного диалога.

"Как я уже говорила, для детальной информации вам необходимо обратиться в Министерство коммерции КНР. Однако мы полагаем, что Китай и США посредством диалога и консультаций смогут разрешить торгово-экономические трения", - указала она.

"Это принесет пользу для роста мировой экономики, поэтому мы желаем совместно с американской стороной вести переговоры на основе принципов взаимного уважения, равенства и выгоды", - резюмировала дипломат.

Ранее информационный портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США выступил с утверждением, что следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечает портал, советники главы США ведут соответствующие дискуссии и называют Мар-а-Лаго в качестве наиболее вероятной площадки проведения саммита, который потенциально может положить конец торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, в качестве еще одного места встречи рассматривается Пекин.

На прошлой неделе президент Трамп заявил журналистам, что дата и место новой встречи с Си Цзиньпином пока не определены, однако отметил, что она состоится не раньше 1 марта, когда истекает срок достижения торгового соглашения между двумя государствами.