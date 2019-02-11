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Ситуация на Корейском полуострове

МИД Китая надеется на позитивные итоги второго саммита США - КНДР

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в Ханое

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китай надеется, что второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет успешно и внесет вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Китай всегда поддерживал США и КНДР в их усилиях по разрешению проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций. Надеемся, что второй саммит между США и КНДР будет успешным, увенчается позитивными результатами, внесет вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и достижение устойчивого мира в регионе", - указала дипломат.

9 февраля Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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