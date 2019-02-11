Украина в третий раз не смогла продать российское судно "Норд" на аукционе

КИЕВ, 11 февраля. ТАСС/. Украина после очередного снижения цены не смогла продать российское судно "Норд", задержанное украинской погранслужбой весной 2018 года. Это следует из протокола украинского госпредприятия "СЕТАМ", которое занимается продажей.

Согласно данным предприятия, заявки подали пять участников, но все они были отклонены по причине "неуплаты гарантийного взноса". В этот раз судно выставлялось с понижением стартовой стоимости с 1,47 млн гривен (около $52,5 тыс.) до 1,36 млн (около $50 тыс.).

Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море, обвинив их в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Судно было конфисковано.

Впоследствии Национальное агентство Украины по возврату активов выставило "Норд" на продажу. Первый аукцион 7 ноября 2018 года не состоялся из-за отсутствия допущенных участников торгов. Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость лота тогда составляла почти 1,63 млн гривен (около $58 тыс.).

Повторный аукцион был назначен на 26 декабря 2018 года, однако он также не состоялся. На участие в торгах была подана лишь одна заявка, но ее отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса. "Норд" выставлялся на повторный аукцион со снижением цены на 10%.