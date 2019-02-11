В МИД КНР заявили, что действия США в море нарушают суверенитет Китая

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Провокационные действия Соединенных Штатов в Южно-Китайском море (ЮКМ) нарушают суверенитет Китая. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"11 февраля два военных корабля ВМС США вошли в территориальные воды Китая вблизи китайских островов Наньша. Военно-морские силы КНР опознали американские корабли и предупредили их [о нахождении в территориальных водах КНР]. Подобные действия нарушают суверенитет Китая и угрожают миру и безопасности", - сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что "Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и окружающими их водами". "Мы всегда с уважением относимся к принципу свободы навигации и полетов в рамках международного права. Всегда твердо выступали против попыток любых стран навредить суверенитету и безопасности других государств под предлогом обеспечения свободы судоходства и воздухоплавания", - добавила Хуа Чуньин.

Кроме того, она отметила, что "совместными усилиями Китая и стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в настоящее время ситуация в Южно-Китайском море мирная и стабильная". "Организуемые Соединенными Штатами провокации и увеличение напряжения создает угрозу миру и стабильности в этом регионе, мы выступаем решительно против этого. Китай призывает американскую сторону прекратить подобные провокации и уважать наши усилия по поддержанию стабильности в ЮКМ", - отметила дипломат. "Мы также примем все необходимые меры для защиты нашего суверенитета, а также для обеспечения мира и стабильности в ЮКМ", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что два ракетных эсминца ВМС США демонстративно прошли в понедельник у одного из островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую Пекин провозгласил своими территориальными водами. По данным агентства, проход был осуществлен в рамках американских операций по обеспечению свободы судоходства у стратегически важного рифа Мисчиф. США уже неоднократно направляли свои боевые корабли в этот район, демонстрируя то, что они не признают права Пекина на эту акваторию.

Вашингтон осуждает также КНР за то, что та укрепляет и расширяет находящиеся под ее контролем острова в Южно-Китайском море, усиливая там свое военное присутствие. Пекин считает практически всю эту акваторию своими территориальными водами.