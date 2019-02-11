Грузия надеется на активизацию роли ОБСЕ в урегулировании отношений Тбилиси и Москвы

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Грузия надеется на большее участие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования грузино-российских отношений. Об этом в понедельник заявил в Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани после встречи с министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

"Грузинская сторона выразила надежду, что ОБСЕ уделит больше внимания и активизирует свою роль в процессе урегулирования грузино-российских отношений. Особенно были отмечены усилия организации в ранге сопредседателя Женевских переговоров (по вопросам безопасности на Южном Кавказе - прим. ТАСС) и деятельность ОБСЕ, направленную на поиск путей мирного урегулирования конфликтов", - заявил Залкалиани.

В контексте Женевских переговоров глава МИД также указал, что на встрече с Лайчаком внимание было акцентировано на условиях жизни людей, пострадавших от конфликтов на территории Грузии, на необходимости улучшения этих условий.

В свою очередь действующий председатель ОБСЕ отметил, что вместе с Давидом Залкалиани "рассмотрел разные аспекты и пути того, как ОБСЕ может помочь и поддержать Грузию". "Слоганом председательства Словакии в организации является "Люди, диалог и стабильность", и наши усилия направлены на улучшение качества жизни людей, пострадавших в конфликтах", - сказал Лайчак.

Он сообщил, что с этой целью ОБСЕ профинансирует техническое оснащение центра ранней диагностики и скрининга, который в мае текущего года откроется в городе Зугдиди на западе Грузии. С этой целью организация уже выделила €39 тыс.

Женевские переговоры по вопросам безопасности на Южном Кавказе проводятся с октября 2008 года под эгидой ЕС, ООН и ОБСЕ с участием делегаций Грузии, России, абхазской и югоосетинских сторон.