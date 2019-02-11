Италия предложила НАТО учитывать траты на кибербезопасность как расходы на оборону

ТАСС, 11 февраля. Италия предложила НАТО учитывать в статье о расходах на оборону, которые к 2024 году должны достигнуть 2% от ВВП, затраты на кибербезопасность и защиту инфраструктуры. С таким призывом выступила в понедельник министр обороны страны Элизабетта Трента в связи с намерением Рима значительно увеличить расходы на социальные нужды.

"Часть наших расходов [стран - членов альянса] связана с обороной, но не входит в оборонный бюджет", - заявила Трента в интервью газете Financial Times в преддверии начинающейся 13 февраля в Брюсселе двухдневной встречи министров обороны НАТО. Расходы на кибербезопасность и защиту энергетической инфраструктуры "не имеют четкого разграничения с тем, что считается традиционными тратами на оборону, и должны быть переклассифицированы" блоком, приводит слова Тренты издание.

"Расходовать деньги на разработку средств кибербезопасности - это то же самое, что тратить деньги на приобретение танков", - полагает Трента. "Я не говорю о том, что нам не следует тратить деньги", - сказала она. Речь идет "о затратах, которые ранее не считались расходами на оборону", - отметила министр.

По мнению главы итальянского оборонного ведомства, Брюссель должен понять, что нестабильность в Ливии и Северной Африке, которая угрожает целостности южной границы Италии, следует учитывать также серьезно, как и любой другой конфликт, такой как в Восточной Европе. НАТО "должна уделять подобное же внимание южной границе [Европы]", добавила Трента.

Ранее глава МИД страны Энцо Моаверо-Миланези сообщил, что Италия собирается снизить расходы на оборону в 2019 году, несмотря на требования со стороны президента США Дональда Трампа для стран НАТО повысить их до 2% ВВП. Сейчас на военные нужды Италия тратит 1,15% ВВП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП, во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.