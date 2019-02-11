Генпрокуратура предъявила обвинение в организации убийства Гандзюк главе облсовета Херсона

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение в организации убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Гражданину Мангеру Владиславу Николаевичу объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он в Facebook.

В июле прошлого года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета, гражданскую активистку Екатерину Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. Гандзюк получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, 4 ноября она умерла.

Общественность остро отреагировала на смерть Гандзюк и потребовала от власти расследовать ее, активисты неоднократно устраивали акции протеста. В частности, в ноябре более сотни представителей общественных и радикальных организаций устроили в Киеве пикет у дома, где проживает глава МВД Украины Арсен Аваков, с требованием отставки чиновника за нераскрытие резонансных убийств.