Лидер Южной Кореи надеется на конкретные результаты саммита глав США и КНДР

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер Южной Кореи ждет "конкретного и существенного прогресса" в деле денуклеаризации Корейского полуострова после саммита глав США и КНДР. Как сообщает администрация президента Республики Корея, об этом заявил в понедельник в Сеуле глава государства в ходе совещания со своими помощниками.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

По его словам, предстоящий в Ханое 27-28 февраля саммит "станет поворотной точкой" в ядерном разоружении КНДР и полной денуклеаризации Корейского полуострова. Переговоры двух лидеров "позволят выстроить новые отношения" между Вашингтоном и Пхеньяном и будут содействовать установлению прочного мира в регионе, добавил Мун Чжэ Ин.

"Ожидаю, что второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына принесет исторические результаты, в результате чего Корейский полуостров станет территорией мира и процветания, свободной от конфликтов и враждебности", - резюмировал президент.

9 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.