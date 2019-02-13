В МИД Италии заявили, что страна не находится в изоляции из-за своей позиции по Венесуэле

РИМ, 13 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия ставит перед собой задачу восстановить авторитет на международной арене, проводя суверенную внешнюю политику. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

Политик, представляющий одну из двух правящих партий - "Движение "5 звезд", совершенно не разделяет мнения ряда обозревателей о том, что Италия после последнего дипломатического инцидента с Францией и в связи с особой позицией по Венесуэле оказалась в изоляции. "Италия не находится в изоляции. У нынешнего правительства совершенно ясная позиция в вопросах внешней политики, и у нас совершенно четкая задача вернуть Италии авторитет на международной арене и в средиземноморском регионе, а для этого нужно больше не опускать голову, но быть уверенными в своих силах и отстаивать национальные интересы", - сказал замминистра.

Дипломат прокомментировал тему обострения отношений между Римом и Парижем и возможного отказа итальянской стороны от реализации совместного проекта строительства скоростной железнодорожной ветки Турин-Лион (ТАВ). "Мы не сводим международное взаимодействие к зависимости от отдельных проектов, - ответил он. - Мы считаем ТАВ бесполезным, но это не имеет никакого значения для развития связей с Францией. Если Париж хочет руководствоваться [отдельными проектами] и сводить отношения к такому уровню, то будет хуже для всех".

Ранее Франция отозвала своего посла в Риме для консультаций после ряда заявлений представителей руководства обеих стран. Последней каплей стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики, который является лидером "Движения "5 звезд", Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов", которым он оказал публичную поддержку.

Позиция по Венесуэле

В интервью дипломат отрицал, что позиция по Венесуэле разделила коалиционное правительство с одной из двух правящих партий - "Лигой". Встречу с делегацией венесуэльской оппозиции вице-премьера и главы МВД, лидера "Лиги" Маттео Сальвини Ди Стефано считает частью внешней политики партии. "Это позиция "Лиги", но не всего правительства", - указал замминистра. "Позиция правительства совершенно однозначна и ясна: никакого вмешательства, нужен диалог с обеими сторонами", - добавил он.

"Мы считаем, что действуем правильно в целях достижения урегулирования ситуации в Венесуэле. Мы добились создания контактной группы, с которой, несмотря на все сложности, согласился вести диалог [президент страны Николас] Мадуро. Главная наша цель - добиться проведения выборов, и, разумеется, если она не будет достигнута, нужно будет предпринимать какие-то альтернативные шаги. Мадуро знает, что дальше так долго продолжаться не может, и нужно искать общий путь выхода из кризиса", - сказал Ди Стефано.

При этом он не указал, какие именно альтернативные шаги могут быть предприняты. "Очевидно, что все эти протесты не могут продолжаться бесконечно, но решение должны принимать сами венесуэльцы. Ни Италия, ни ЕС не могут ничего диктовать", - убежден замминистра.

Италия выступает за проведение новых президентских выборов, не принимая результаты последнего голосования, по итогам которого был переизбран на новый президентский срок Николас Мадуро. При этом признание лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики правительство с подачи "Движения" считает неприемлемым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Препятствия для отмены антироссийских санкций

Касаясь действия антироссийских санкций, Ди Стефано отметил, что вопрос об их отмене осложняется отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений. "Мы считаем полезным начать переговоры на европейском уровне с участием России и Украины, потому что заинтересованы не только в отмене санкций, но и в прогрессе в разрешении кризиса на Украине. Без прогресса в выполнении минских соглашений сложно предпринимать какие-то шаги по отмене санкций", - добавил собеседник агентства.