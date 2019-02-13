Совет Европы призвал взять под контроль информационные и поисковые алгоритмы

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Автоматические системы подбора информации в интернете по мере своего развития могут не только предугадывать желания пользователей, но и влиять на формирование у них мнения по определенным вопросам, предупреждает Совет Европы. В своем заявлении, распространенном в среду, организация предупреждает, что при отсутствии внешнего контроля алгоритмы могут сказаться на результатах выборов.

"Совет Европы призвал 47 стран-участниц нейтрализовать угрозу того, что люди могут лишиться возможности формировать собственное мнение и принимать решения независимо от автоматизированных систем, а также того, что они могут подвергаться манипулированию с применением продвинутых технологий, в частности за счет микротаргетинга", - говорится в заявлении по итогам заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Непосредственно в декларации, которая также размещена на сайте, члены комитета обращают внимание на то, что поисковые и информационные алгоритмы в интернете способствуют формированию определенной среды, в границах которой пользователи обмениваются данными и принимают решения. Учитывая, что современные алгоритмы могут на основе открытых источников получить довольно подробную личную информацию о пользователе, в КМСЕ считают, что это может способствовать различным формам сегрегации и дискриминации, в том числе социальной, религиозной и экономической. Столь точечный информационный "таргетинг" может серьезно повлиять на жизни людей, уверены авторы заявления.

"В обществе довольно ограниченно представление о том, какой объем данных собирают и генерируют устройства. Эти данные используются для развития технологий машинного обучения, чтобы лучше определять приоритеты в поисковой выдаче, прогнозировать и формировать личные предпочтения, изменять информационные потоки, а иногда и для того, чтобы проводить над людьми поведенческие эксперименты", - отмечается в декларации.

Рекомендации по противодействию

"Угрозы для демократических обществ, которые заключаются в возможности использования данной способности манипулировать и контролировать не только экономические решения, но также социальное и политическое поведение, стали очевидны совсем недавно", - отмечается в декларации. КМСЕ призывает государства противостоять данной угрозе, обеспечивая "эффективные правовые гарантии" для предотвращения незаконного вмешательства в частную жизнь и повышения осведомленности среди пользователей о навыках цифровой грамотности. Уставной орган Совета Европы подчеркивает необходимость оценки нормативно-правовой базы, связанной с политической коммуникацией и избирательными процессами, чтобы гарантировать справедливость выборов и обеспечить избирателям необходимый уровень доступа к информации по всему политическому спектру, а также защиту от недобросовестной практики и манипуляций.

Без надлежащего контроля государственные структуры или частные субъекты могут получить огромную силу, которую несут в себе данные алгоритмы, предостерегают в Совете Европы. "Необходимо критически оценивать необходимость более жесткого регулирования или иных мер для обеспечения адекватного и демократического надзора над созданием, развитием и применением алгоритмических инструментов, чтобы обеспечить эффективную защиту против нечестных практик или злоупотреблений положением на рынке", - утверждают авторы текста.