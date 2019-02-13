МИД ДНР: Киев за время конфликта в Донбассе задолжал пенсионерам республики $2,6 млрд

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Украины за время конфликта в Донбассе задолжали жителям провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пенсионные выплаты на общую сумму 71,6 млрд гривен ($2,6 млрд). Об этом в среду сообщили в министерстве иностранных дел республики, комментируя итоги работы подгруппы по экономическим вопросам контактной группы в Минске.

"Общая сумма задолженности Украины пенсионерам, проживающим на территории республики, составляет 71,6 миллиарда гривен, в том числе 5,4 млрд - малоподвижным, и с каждым днем сумма задолженности растет", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В МИД уточнили, что из общего количества состоящих на учете в ДНР пенсионеров (672,2 тыс. человек) порядка 370 тыс. не имеют возможности получать пенсию на Украине. Примерно 40% из них - маломобильные граждане.

На заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона после длительного обсуждения без внятных причин отказалась внедрять ранее предложенный Международным комитетом Красного Креста (МККК) механизм выплаты маломобильным гражданам. "При этом даже координатор от ОБСЕ [Ульрих Бранденбург] не смог выяснить причины отказа от реализации этого механизма. Очевидно намеренное блокирование Украиной вопросов выплаты законных пенсий", - отметила полпреда ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.