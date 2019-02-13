Reuters: Конгресс США не поддержит военную интервенцию в Венесуэле

ТАСС, 13 февраля. Конгресс США не поддержит военную интервенцию в Венесуэле, если администрация американского президента Дональда Трампа попытается осуществить ее. Об этом заявил в среду председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), передает агентство Reuters .

"Меня беспокоит президентское бряцанье оружием, его намеки на то, что военная интервенция США остается одним из вариантов, - заявил Энгел на слушаниях в Конгрессе, посвященных ситуации в Венесуэле. - Я хочу ясно дать понять для тех, кто находится здесь, и для всех, кто наблюдает: военная интервенция США не является вариантом".

Энгел также предупредил, что введенные США санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA могут иметь негативные последствия. "Что касается новых санкций против PDVSA, то я понимаю необходимость оказать давление на [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - сказал Энгел. "Однако Белый дом должен обдумать потенциальные последствия, которые эти санкции могут иметь для венесуэльского народа, если Мадуро не покинет пост в предстоящие недели", - добавил он.

3 февраля Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле. 7 февраля Энгел в беседе с Карлосом Веккьо, назначенным лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах Венесуэлы в США, выступил решительно против военной интервенции в латиноамериканское государство.