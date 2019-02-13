Мадуро: Гуайдо рано или поздно предстанет перед судом за попытку узурпации власти

БЕЙРУТ, 13 февраля. /ТАСС/. Руководство оппозиции "выступило против интересов венесуэльского народа и нанесло урон государству". Об этом заявил в среду в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Хуан Гуайдо и его сподвижники рано или поздно предстанут перед правосудием и дадут ответ в суде за попытку узурпации власти", - указал Мадуро.

По его словам, кризис в Венесуэле инспирирован Соединенными Штатами. "Они [оппозиционеры] являются марионетками, служащими экстремистской администрации Дональда Трампа, которая хочет колонизировать Венесуэлу, - сказал Мадуро. - Так называемое гуманитарное вмешательство, о котором говорят США, преследует цель подчинить нашу страну и захватить ее природные богатства".