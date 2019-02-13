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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро: Гуайдо рано или поздно предстанет перед судом за попытку узурпации власти

Президент Венесуэлы подчеркнул, что кризис в республике инспирирован США, а оппозиционеры являются марионетками

БЕЙРУТ, 13 февраля. /ТАСС/. Руководство оппозиции "выступило против интересов венесуэльского народа и нанесло урон государству". Об этом заявил в среду в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen президент Венесуэлы Николас Мадуро

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"Хуан Гуайдо и его сподвижники рано или поздно предстанут перед правосудием и дадут ответ в суде за попытку узурпации власти", - указал Мадуро.

По его словам, кризис в Венесуэле инспирирован Соединенными Штатами. "Они [оппозиционеры] являются марионетками, служащими экстремистской администрации Дональда Трампа, которая хочет колонизировать Венесуэлу, - сказал Мадуро. - Так называемое гуманитарное вмешательство, о котором говорят США, преследует цель подчинить нашу страну и захватить ее природные богатства".

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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