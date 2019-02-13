Посол США в России предложил организовать саммит в космосе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман предложил организовать новый саммит президентов двух стран в космосе. Такую идею он озвучил в среду на приеме в посольстве ФРГ, посвященном возвращению с Международной космической станции экипажа корабля "Союз МС-09".

"Моя рекомендация NASA заключается в том, чтобы следующий саммит США - РФ состоялся в космосе, - предложил в шутку дипломат. - Потому что, когда нам удается преодолеть земную гравитацию, создается впечатление, что для нас не существует ничего невозможного".

"Когда вы находитесь в космосе, то видите только красоту природы и ничего кроме, только задачу по сохранению человечества", - добавил он.

По его словам, на протяжении 20 лет Россия и США три-четыре раза в год отправляют совместные экипажи в космос. "В хорошие и плохие времена мы вместе решали наиболее сложные для человечества задачи - полеты в космос. И мы делали это успешно", - указал Хантсман.

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA и Европейского космического агентства Сереной Ауньон и Александером Герстом приземлился 20 декабря в Казахстане.

Первый саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 16 июля прошлого года в Хельсинки.