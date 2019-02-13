Reuters: оппозиционный парламент Венесуэлы назначил директоров в PDVSA

ТАСС, 13 февраля. Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), а также директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum, действующей в США. Об этом сообщило в среду агентство Reuters .

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По его данным, временным членами совета директоров PDVSA, по версии оппозиции, назначены Симон Антунес, Густаво Веласкес, Карлос Балса, Давид Смолански и Рикардо Прада. В свою очередь временными членами совета директоров Citgo, по версии оппозиционного парламента, назначены Луиса Паласиос, Анхель Ольмета, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Рик Эсснер и Андрес Падилья.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо собирается сформировать новый совет директоров компании Citgo Petroleum из живущих в США венесуэльцев, а также американцев.

По сведениям источников агентства, консультанты Гуайдо предложили ему назначить шесть человек в состав "переходного совета директоров" Citgo, которая принадлежит государственной компании Венесуэлы PDVSA. Это четверо венесуэльцев, которые проживают в США, а также два американца, которые работают в Citgo. Гуайдо таким образом рассчитывает получить контроль над Citgo.