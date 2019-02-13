МИД Молдавии просит правительство отозвать посла в России

КИШИНЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило правительство республики отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России. Об этом заявил в среду вечером пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.

"МИДЕИ сегодня направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла в Российской Федерации", - цитирует Ройтмана молдавский телеканал Publika TV. При этом чиновник не уточнил, с чем связано это решение. Негуца был назначен на пост посла Молдавии в России весной 2017 года, однако уже в декабре того же года был отозван для консультаций и вернулся к работе в марте 2018 года.

В среду МИДЕИ вручило ноту протеста послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, в которой потребовало предоставить незамедлительный доступ к освобожденным из трехлетнего плена в Афганистане молдавским летчикам Лионелу Буруянэ и Михую Крихана, которые находятся в госпитале в Москве. Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон осудил эту реакцию правительства и поблагодарил РФ за помощь в освобождении и лечении летчиков. Ранее сами летчики выразили благодарность РФ и Додону за их освобождение.