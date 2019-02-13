Президент Молдавии не подпишет указ об отзыве посла республики в России

КИШИНЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы, если такое решение будет принято правительством. Об этом глава государства заявил корр. ТАСС комментируя соответствующее обращение министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) к кабинету министров республики.

"Отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти", - сказал Додон. Он также считает, что у правительства, возможно, не будет кворума для принятия такого решения. "Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла", - пояснил глава Молдавии.

Негуца, который является одним из соратников президента, был назначен на пост посла в России весной 2017 года. В декабре того же года его отзывали для консультаций, после чего он вернулся к работе в марте 2018 года.

МИДЕИ направило в среду вечером правительству запрос об отзыве Негуцы, не объяснив причин такого решения. Вместе с тем заявивший об этом пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман призвал не связывать решение с ситуацией вокруг освобожденных из трехлетнего плена в Афганистане молдавских летчиков Лионелом Буруянэ и Михаем Крихана, которые находятся в Москве.

В среду МИДЕИ вручило ноту протеста послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, в которой потребовало предоставить незамедлительный доступ к пилотам, которые находятся в госпитале. Со своей стороны президент Молдавии осудил эту реакцию правительства и поблагодарил РФ за помощь в освобождении и лечении летчиков. Ранее и сами летчики выразили благодарность РФ и Додону за их освобождение.