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Власти Украины депортируют епископа канонической УПЦ Гедеона

Протодиакон Антоний заявил, что место депортации неизвестно

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Украины задержали в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона и готовят его депортацию. Об этом в среду сообщил протодиакон Антоний.

"Я протодиакон Антоний, секретарь епископа Гедеона, нас сейчас задержали в аэропорту Борисполь и владыку депортируют. Куда депортируют - неизвестно, так как он является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишен гражданства", - сообщил он в видеообращении в Facebook.

Владыка Гедеон и протодиакон Антоний вернулись на Украину из США, где они передали письмо госсекретарю США о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине. "Епископ Гедеон передал официальное воззвание госсекретарю Майклу Ричарду Помпео и конгрессменам правительства, в котором Украинская православная церковь просит рассмотреть нарушения законов Украины "Про свободу совести и религиозных организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте монастыря 5 февраля.

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы находится в историческом центре Киева. На его месте ранее находился первый каменный храм Киевской Руси - Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.

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