В Сенате США разработан проект санкций против россиян из-за инцидента в Керченском проливе

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Сенат США намерен обязать администрацию ввести санкции в отношении российского судостроительного сектора и граждан России, причастных к инциденту в Керченском проливе. Об этом говорится в тексте законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Законопроект предполагает введение "санкций в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются замешанными в нападении в Керченском проливе", а также "санкции в отношении судостроительного сектора России".

Также в тексте документа говорится, что в случае принятия законопроекта для выхода США из НАТО потребуется согласие двух третей Сената. В противном случае США не смогут выйти из альянса, которому Сенат выражает свою поддержку.

Авторами законопроекта являются сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Этот билль является усиленной версией аналогичного законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержки Сената.

Законопроект также предусматривает санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ. Билль также предполагает санкции в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские сенаторы подозревают в поддержке деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом.