Правительство Украины вновь уполномочило Супрун работать в должности и.о. главы минздрава

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун вновь исполнять обязанности главы минздрава страны до решения суда по этому вопросу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба минздрава.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава Украины, сегодня, 13 февраля, кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения доктору Ульяне Супрун исполнять обязанности министра", - сказано в сообщении.

В нем указывается, что кабмин Украины "частично разблокировал работу" ведомства. "Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцины и лекарств в регионы, отправить на лечение за границу 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "Охмадет" и закупку оборудования", - отмечается в сообщении.

Ранее Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Суд вынес решение по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, обвинившего Супрун в некомпетентности. В свою очередь суд объяснил свое решение наличием у Супрун гражданства США. Супрун находится в должности и.о. главы министерства здравоохранения Украины с июля 2016 года. До этого времени она была директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев.

Проводимая политика Супрун вызывала на Украине много критики. Так, нарекания вызвало ее заявление о сворачивании программы государственной помощи для лечения онкольных. По мнению Супрун, необходимо выделять средства не на лечение онкозаболеваний, а на их профилактику. Еще одним решением минздрава, которое было неоднозначно воспринято общественностью, стал приказ министерства, который разрешил американцам, шведам и французам испытывать лекарства на украинцах. А передачу минздравом закупок лекарств и вакцин за счет средств госбюджета международным организациям депутаты Рады от оппозиции назвали "очередным бизнес-проектом власти, который не имеет ничего общего с защитой интересов украинских больных".

Украинские СМИ обвинили Супрун в низком качестве медицины в целом, необходимости оплачивать пребывание в больницах, проблемах с вызовом скорой помощи, отсутствии необходимых мер профилактики, которые привели к широкому распространению кори в стране.