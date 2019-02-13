Трамп считает, что ситуацию в Венесуэле можно урегулировать несколькими способами

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома по завершении встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке, он утверждал, что "имеется ряд различных решений" проблемы, которую сейчас представляет собой ситуация в Венесуэле. "Мы рассматриваем все варианты действий", - сказал при этом глава администрации США. На просьбу уточнить, означает ли это, что рассматривается в том числе возможность американского военного вмешательства в Венесуэле, Трамп ответил: "О таком я никогда не говорю".

Кроме того, американского лидера попросили уточнить, есть ли у США резервный план действий, если действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сохранит власть. "У меня всегда есть "план Б", "В", "Г", "Д" и "Е" <...> У меня, вероятно, больше гибкости, чем у многих других, когда-либо находившихся на этом посту", - заявил в ответ Трамп, имея в виду своих предшественников в Белом доме. "Посмотрим; существует множество планов, и мы поглядим, как будут развиваться события", - подчеркнул руководитель американской администрации.

Он уточнил, что удручен происходящим в Венесуэле и высоко оценил шаги руководства Колумбии, касающиеся соседней страны. Трамп также сообщил, что вооруженные силы США и Колумбии "работают вместе". "Нам оказывают колоссальную поддержку во всей Южной Америке, по существу во всем мире [из-за занятой Вашингтоном позиции в отношении Венесуэлы]", - полагает президент США. "В течение следующих нескольких недель будет происходить многое, посмотрим, как будут развиваться события", - добавил Трамп.

Наконец, он подтвердил, что Вашингтон теперь видит в качестве "подлинного президента Венесуэлы" лидера оппозиции этой южноамериканской республики Хуана Гуайдо, назвав его "чрезвычайно храбрым".