Премьер Нидерландов призвал Европу не жаловаться на Трампа, а работать с ним

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу прекратить жаловаться на президента США Дональда Трампа и начать работать с ним. Соответствующее заявление глава правительства королевства сделал в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

По его мнению, нынешний хозяин Белого дома "отличается от своих предшественников". "Он был избран демократическим путем. И есть демократическая возможность, что он будет переизбран, - подчеркнул Рютте. - Так что хватит уже жаловаться на Трампа, и [надо] начать работать с ним и воспользоваться его присутствием, например, в таких вопросах, как отношения с Китаем".

"Есть вопросы, в которых он прав, как, например, необходимость реформирования Всемирной торговой организации или тот факт, что союзники по НАТО [должны] тратить больше на оборону", - отметил премьер Нидерландов. "Должен сказать, что я против европейской армии. Я никогда в это не верил, я верю в НАТО, - добавил Рютте. - Но в рамках альянса мы можем работать более тесно между европейцами".