Дуке назвал отказ Каракаса пропустить гумпомощь преступлением против человечества

БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в среду сравнил отказ правительства Венесуэлы допустить международную гуманитарную помощь на территорию Боливарианской Республики с преступлением против человечества. Об этом он заявил по итогам встречи с Карлосом Веккьо, который был назначен лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах Венесуэлы в США.

"Позорная диктатура препятствует доставке гуманитарной помощи, что является преступлением против человечества", - заявил Дуке, чьи слова приводит сайт колумбийской администрации.

Глава Колумбии также добавил, что его страна продолжит усиливать дипломатическое давление на Каракас, чтобы "народ Венесуэлы смог вернуться к свободе". "Мы подтвердили обязательство Колумбии продолжать оказывать поддержку венесуэльским братьям, которые бежали от диктатуры и ищут убежище в нашей стране", - подчеркнул Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 8 февраля, что не позволит нарушать государственную границу страны под предлогом доставки гуманитарной помощи. Так он ответил на вопрос ТАСС о реакции властей в случае, если оппозиция предпримет подобные действия.

О прибытии первых контейнеров с гуманитарным грузом в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой 7 февраля сообщил телеканал VIVOplay. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 2 февраля объявил об открытии трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в Кукуте, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.