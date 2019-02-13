Саудовская Аравия сняла запрет на поездки подданных королевства в Ливан

БЕЙРУТ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Саудовской Аравии отменило введенный восемь лет назад запрет на поездки своих подданных в Ливан. Об этом объявил в среду на пресс-конференции во дворце Серай саудовский посол в Бейруте Валид аль-Бухари.

"Мы получили заверения со стороны ливанских властей по поводу стабилизации обстановки и убедились в том, что причины, по которым был введен этот запрет, исчезли", - заявил дипломат. В Бейрут ранее прибыл посланник короля Саудовской Аравии Низар аль-Алюла с целью способствовать активизации двусторонних связей после создания 31 января нового коалиционного правительства в Ливане.

Саудовский эмиссар провел в среду переговоры с президентом республики Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и спикером Набихом Берри. Он сообщил, что Эр-Рияд и Бейрут возобновят взаимодействие по 20 подписанным ранее двусторонним соглашениям.

Аль-Алюла принял участие в форуме, посвященном отмечаемой в этом году 30-й годовщине Таифских соглашений. Эти договоренности, достигнутые между ливанскими политиками при саудовско-французском посредничестве в городе Эт-Таиф, привели к прекращению гражданской войны в Ливане, которая продолжалась с 1975 по 1990 год.

Отношения между Ливаном и Саудовской Аравией ухудшились из-за конфликта в Сирии и острого регионального соперничества между Эр-Риядом и Тегераном. В 2016 году глава ливанского МИД Джебран Басиль выступил на министерском совещании Лиги арабских государств (ЛАГ) против причисления шиитской партии "Хезболлах", бойцы которой сражаются в Сирии на стороне правительственной армии, к террористическим организациям. В ответ Эр-Рияд отозвал своего посла из Бейрута.

Напряженность в отношениях между двумя странами усилилась в 2017 году, когда премьер-министр Саад Харири, который имеет саудовское подданство, удерживался в Эр-Рияде более двух недель и вернулся в Бейрут только после вмешательства Франции. Президент Ливана Мишель Аун пригрозил тогда саудовским властям, что обратится в ООН, если Харири не будет освобожден. Сам премьер, вернувшийся на свой пост, сказал журналистам, что намерен "сохранить в тайне историю своего пребывания в королевстве".