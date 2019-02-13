Нетаньяху: в Варшаве представители арабских стран и Израиль обсуждают борьбу с Ираном

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Представители арабских стран обсуждают вместе с Израилем совместные интересы в борьбе с Ираном на организованной США и Польшей министерской конференции в Варшаве. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в среду после переговоров в польской столице с ответственным за иностранные дела Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"Это встреча 60 министров и представителей стран со всего мира, выступающих против Ирана. По сути, это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

В Варшаве в среду проходит министерская встреча по Ближнему Востоку, которую власти Польши проводят совместно с США. По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, в ней принимают участие представители порядка 60 стран, в основном на уровне министров и вице-министров, а также вице-президент и госсекретарь США Майкл Пенс и Майкл Помпео и премьер Израиля Нетаньяху.