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Нетаньяху: в Варшаве представители арабских стран и Израиль обсуждают борьбу с Ираном

Израильский премьер-министр отметил, что речь идет о продвижении общих интересов

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Представители арабских стран обсуждают вместе с Израилем совместные интересы в борьбе с Ираном на организованной США и Польшей министерской конференции в Варшаве. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в среду после переговоров в польской столице с ответственным за иностранные дела Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"Это встреча 60 министров и представителей стран со всего мира, выступающих против Ирана. По сути, это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

В Варшаве в среду проходит министерская встреча по Ближнему Востоку, которую власти Польши проводят совместно с США. По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, в ней принимают участие представители порядка 60 стран, в основном на уровне министров и вице-министров, а также вице-президент и госсекретарь США Майкл Пенс и Майкл Помпео и премьер Израиля Нетаньяху.

Теги
ИранИзраильНетаньяху, Биньямин
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