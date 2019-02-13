США и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке.

"Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения существующего кризиса демократии и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Обе страны решительно поддерживают временного президента Хуана Гуайдо [лидера оппозиции Венесуэлы, провозгласившего себя главой государства] и призывают все страны в мире поддержать мир и стабильность в регионе, признав президента Гуайдо и поддержав народ Венесуэлы", - отмечается в документе.

"Обе страны будут работать с правительством Гуайдо, чтобы восстановить свободу, демократию и процветание в Венесуэле. Соединенные Штаты и Колумбия вместе со многими другими странами готовы противостоять любым провокациям со стороны нелегитимного бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто от его лица работает над тем, чтобы подорвать безопасность в регионе", - утверждается в совместном заявлении президентов.

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