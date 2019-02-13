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Панама отозвала посла в ЕС

В МИД страны приняли такое решение после признания ее ненадежной в плане отмывания денег

ТАСС, 14 февраля. Руководство Панамы приняло решение в среду на 30 дней отозвать для консультаций своего диппредставителя в ЕС после публикации списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, куда включили и Панаму. Об этом сообщается на сайте МИД Панамы.

"Учитывая, что список, опубликованный сегодня Европейской комиссией, должен быть представлен Европейскому парламенту на утверждение в течение одного месяца, правительство Панамы продолжит попытки создать канал коммуникации для разъяснения волнующих Еврокомиссию деталей, - говорится в сообщении. - Пока этот канал будет налаживаться, правительство Панамы отзывает посла Панамы в Европейском союзе Мигеля Верзболовскиса и устанавливает 30-дневный срок, чтобы объявить о дополнительных шагах".

Еврокомиссия в среду обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Самыми небезопасными в этом отношении признаны Американское Самоа, Афганистан и Багамские острова. В общей сложности в список вошли 23 страны и территории.

Теги
АфганистанБагамыПанама
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