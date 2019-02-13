Глава МИД Венесуэлы осудил высказывание чилийского коллеги в отношении Мадуро

КАРАКАС, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса резко отреагировал на высказанное его чилийским коллегой Роберто Ампуэро мнение о поведении властей республики. Свою позицию он выразил в среду на своей странице в Twitter .

"Невозможно поверить в то, как правительства нашей Америки [Латинской Америки] приветствуют блокаду со стороны США, которая причиняет страдания венесуэльскому народу и нанесла ущерб в размере более $30 млрд, и участвуют в медийном спектакле президента США Дональда Трампа и его свиты", - написал Арреаса. Так он прокомментировал слова Ампуэро о "невозможности понять жестокость режима [президента Николаса] Мадуро, который не позволяет, чтобы международная помощь, так необходимая венесуэльцам, дошла до них".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, 2 февраля объявил об открытии первых трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. Законный глава государства Николас Мадуро назвал эту инициативу "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Ранее на этой неделе он сообщил, что не допустит ввоза американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, поскольку США, по его мнению, таким образом пытаются оправдать интервенцию.