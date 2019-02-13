Продюсер Би-би-си подтвердил, что съемка химатаки в Сирии была инсценировкой

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати подтвердил, что якобы имевшее место в апреле 2018 года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter .

"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", - написал он.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.