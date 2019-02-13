В Госдепе заявили, что США не получали приглашения на какие-либо переговоры с талибами

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты не получали официального приглашения на какие-либо переговоры с членами афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

"Хотя мы приняли к сведению публичное заявление со стороны "Талибан", мы не получали официального приглашения на какие-либо переговоры", - сказал он. "Соединенные Штаты поддерживают любые шаги, которые приведут к подлинному межафганскому диалогу, в котором будет участвовать правительство Афганистана, "Талибан" и другие афганцы, мы призываем все страны поддержать этот мирный процесс. Мы не будем вести публичные переговоры. Это начало длительного процесса, который мы продолжаем проводить посредством частных дипломатических каналов", - добавил представитель Госдепартамента.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя афганских талибов Забиуллу Муджахида сообщило о том, что встреча представителей администрации США с членами движения "Талибан" состоится 18 февраля в Исламабаде. По его словам, представители талибов встретятся с американской командой переговорщиков. Однако Забиулла Муджахид не уточнил, будет ли участвовать в ней спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Встреча в Исламабаде 18 февраля, согласно этим данным, пройдет за неделю до нового раунда переговоров между делегациями США и талибов, который запланирован на 25 февраля в столице Катара Дохе. Забиулла Муджахид сообщил, что встреча в Дохе также состоится. Переговоры будут сосредоточены на теме режима прекращения огня и выводе с территории страны иностранных войск.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан".

В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.

В новость были внесены изменения (02:02 мск) — дан другой источник информации, расширены цитаты представителя Госдепартамента