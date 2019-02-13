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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что поступающая в Венесуэлу гумпомощь "испорчена и заражена"

Венесуэльский президент назвал предоставление такой гумпомощи желанием венесуэльской оппозиции, а также властей США унизить его страну

ТАСС, 14 февраля. Гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов". Такое мнение высказал в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу Euronews.

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Отвечая на вопрос о причинах политизации ситуации вокруг гуманитарной помощи, глава государства назвал ее предоставление желанием венесуэльской оппозиции, а также властей США унизить страну. "Они [США] заморозили более $10 млрд на наших счетах за границей, - заявил он. - По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продовольствие, потому что ищут наши деньги на иностранных счетах во всех уголках мира".

Мадуро подтвердил заявление вице-президента республики Дельси Родригес, которая накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы. "И после того, как они заморозили наши более $10 млрд, [Соединенные Штаты] заявляют, что пришлют на $20 млн испорченных и зараженных продуктов", - отметил президент Венесуэлы. По информации Мадуро, полученной из Колумбии, в которой в настоящее время находится гуманитарная помощь, продукты "полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии".

Глава Венесуэлы также отметил, что его страна сотрудничает с ООН "для оказания технической и гуманитарной помощи", а также со Всемирной организацией здравоохранения для осуществления закупок лекарственных препаратов.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник, 12 февраля, сообщил, что гуманитарная помощь прибудет 23 февраля. В тот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что та не подходит Венесуэле и служит прикрытием для попытки вторжения. По мнению политика, речь идет о "загрязненной и отравленной химикатами еде, которая представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить население".

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. В 2018 году, согласно данным парламентского комитета по финансам, инфляция составила 1,7 млн процентов. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более 3 млн человек. Правительство в то же время не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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