США считают своей победой решение Международного суда ООН по иску Ирана

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают как свою победу решение Международного суда ООН по иску Ирана, касающегося ряда иранских активов, поскольку суд отклонил многие требования иранской стороны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Сегодня Международный суд ООН вынес предварительное решение по иску, касающемуся ряда иранских активов, отвергнув многие безосновательные требования Ирана и значительно сузив остальные. Это значительная победа Соединенных Штатов", - отмечается в документе. "Хотя мы не согласны с тем, что суду следует дать ход каким-либо требованиям со стороны Ирана, мы рады тому, что суд сегодня раскрыл попытки со стороны Ирана исказить положения договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года и отверг ключевые аргументы Ирана", - заявил Палладино. "Ирану нельзя позволять и дальше злоупотреблять судебными процессами в Международном суде ООН ради политических и пропагандистских целей", - утверждал он.

В среду Международный суд ООН заявил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Ирана к США, касающегося ряда иранских активов.

20 апреля 2016 года Верховный суд США, отвергнув апелляцию Ирана, подтвердил решение американского суда низшей инстанции по выплатам компенсаций на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте. До этого американский суд в своем вердикте от 2007 года опирался на мнение истцов, считавших, что взрыв осуществили боевики ливанского шиитского движения "Хезболлах" при активной поддержке иранских должностных лиц. Выплату компенсаций предполагается производить за счет активов иранского ЦБ, которые хранятся в Citibank.

В ответ Иран инициировал 14 июня 2016 года разбирательство в Международном суде ООН с требованием вернуть доступ к средствам и воздержаться от недружественных по отношению к Тегерану шагов, как это предусмотрено двусторонним договором "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года. В феврале 2017 года иранская сторона в соответствии с установленным инстанцией сроком представила меморандум с полным изложением своих претензий и требований. В мае 2017 года разбирательство по существу было приостановлено, поскольку американская сторона поставила под вопрос юрисдикцию и приемлемость.

Под вопросом дружба

Слушания по возражениям США прошли в Гааге 8-12 октября 2018 года. В их ходе американские представители заявили о неприемлемости принятия к рассмотрению данного дела, поскольку использование Ираном договора "О дружбе" в ситуации, когда между двумя странами на протяжении почти 40 лет отсутствуют коммерческие и консульские отношения, является злоупотреблением прав. Юристы США также обвинили иранскую сторону в "нечистых руках", то есть неэтическом поведении, заключающемся в поддержке терроризма. Кроме того, американская сторона подала возражения относительно юрисдикции, в частности, ссылаясь на 20-ю статью договора, предусматривающую, что действие документа не распространяется на меры, необходимые для защиты национальных интересов сторон.

Иранская сторона отвергла все обвинения. В вынесенном в среду решении судьи, по сути, встали на сторону Ирана. Следующим шагом в разбирательстве должно стать установление судом даты, к которой США должны представить свой контрмеморандум на иранский меморандум. По мнению экспертов, для завершения рассмотрения дела инстанции потребуется несколько лет.

Данное решение может также отразиться на ходе рассмотрения второго разбирательства между США и Ираном, в рамках которого Тегеран добивается снятия санкций, введенных Вашингтоном в мае 2018 года. По мнению иранской стороны, в данном случае также имеет место нарушение договора "О дружбе" от 1955 года.

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