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Политический кризис в Венесуэле

Президент Колумбии сравнил режим Мадуро с раковой опухолью

Иван Дуке заявил, что диктатура в Венесуэле "уничтожила независимые ветви власти, рыночную экономику" и "довела венесуэльцев до голода"

БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в среду сравнил режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро с раковой опухолью, от которой страдает вся Венесуэла. Об этом он заявил во время интервью телекомпании CNN.

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"Диктатура [Мадуро] - это раковая опухоль на теле Венесуэлы. Диктатура, которая уничтожила независимые ветви власти, рыночную экономику, диктатура, из-за которой обнищал народ, которая довела венесуэльцев до голода. Мировое сообщество осознало, что единственный способ вылечить Венесуэлу, спасти ее, восстановить ее - заставить Мадуро уйти", - заявил Дуке.

По мнению главы Колумбии, администрация Мадуро "уже агонизирует". "Считаю, что Николас Мадуро - это человек, совершивший преступление против человечества. Сегодня я полагаю, что в Венесуэле есть один легитимный президент - Хуан Гуайдо", - добавил Дуке.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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