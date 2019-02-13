Президент Колумбии сравнил режим Мадуро с раковой опухолью

БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в среду сравнил режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро с раковой опухолью, от которой страдает вся Венесуэла. Об этом он заявил во время интервью телекомпании CNN .

"Диктатура [Мадуро] - это раковая опухоль на теле Венесуэлы. Диктатура, которая уничтожила независимые ветви власти, рыночную экономику, диктатура, из-за которой обнищал народ, которая довела венесуэльцев до голода. Мировое сообщество осознало, что единственный способ вылечить Венесуэлу, спасти ее, восстановить ее - заставить Мадуро уйти", - заявил Дуке.

По мнению главы Колумбии, администрация Мадуро "уже агонизирует". "Считаю, что Николас Мадуро - это человек, совершивший преступление против человечества. Сегодня я полагаю, что в Венесуэле есть один легитимный президент - Хуан Гуайдо", - добавил Дуке.