СМИ: Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

ТАСС, 14 февраля. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой Соединенные Штаты должны прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного формирования "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в среду сообщила газета The Hill.

Издание отмечает, что в поддержку резолюции высказались 248 законодателей, в то время как против проголосовали 177. Ожидается, что Сенат также одобрит данную резолюцию, после чего у президента США Дональда Трампа будет 30 дней для подписания соответствующего указа.

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

В середине декабря 2018 года предыдущий состав Сената уже проголосовал в поддержку аналогичной резолюции о прекращении военной поддержки участникам вооруженного конфликта в Йемене. Вместе с тем в прошлый раз на голосование Палаты представителей резолюция не поступала, поскольку ожидалось, что там она не получит достаточной поддержки конгрессменов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.