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СМИ: Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

По данным газеты The Hill, ожидается, что Сенат также одобрит этот документ

ТАСС, 14 февраля. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой Соединенные Штаты должны прекратить предоставление помощи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного формирования "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в среду сообщила газета The Hill.

Издание отмечает, что в поддержку резолюции высказались 248 законодателей, в то время как против проголосовали 177. Ожидается, что Сенат также одобрит данную резолюцию, после чего у президента США Дональда Трампа будет 30 дней для подписания соответствующего указа.

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

В середине декабря 2018 года предыдущий состав Сената уже проголосовал в поддержку аналогичной резолюции о прекращении военной поддержки участникам вооруженного конфликта в Йемене. Вместе с тем в прошлый раз на голосование Палаты представителей резолюция не поступала, поскольку ожидалось, что там она не получит достаточной поддержки конгрессменов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
СШАЙеменСаудовская АравияТрамп, Дональд
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