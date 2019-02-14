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Политический кризис в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы обсудил с послом РФ укрепление связей между странами

По данным МИД республики, на встрече также присутствовал министр экономики и финансов Венесуэлы

КАРАКАС, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и посол России в Каракасе Владимир Заемский обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщил в среду МИД республики.

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"В этот вторник в здании министерства промышленности и национального производства вице-президент Тарек эль-Айссами встретился с послом РФ в Венесуэле Владимиром Заемским для укрепления проектов по экономическому сотрудничеству между двумя странами", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на встрече также присутствовал министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.

По данным МИД республики, к настоящему моменту между странами подписано "261 соглашение в сфере энергетики, промышленности и строительства".

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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