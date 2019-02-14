В Румынии начато уголовное преследование бывшего антикоррупционного прокурора

БУХАРЕСТ, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший главный прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии Лаура Кодруцэ Кевеши сообщила в среду, что получила повестку из отдела по расследованию нарушений в области правосудия в то время, как она баллотируется на должность главы Европейской прокуратуры.

"Сегодня вечером ко мне домой пришел полицейский, и я получила повестку от отдела по расследованию нарушений в области правосудия в качестве подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, получении взятки и ложном свидетельстве, - сказала она в интервью радио Europa FM. - Очень интересно, что эта повестка пришла перед моим отъездом на слушания в Европарламент".

"Очевидно, что таким способом меня пытаются не допустить к этой процедуре, пытаются путем злоупотребления [не позволить мне] занять эту должность", - сказала она. "Я поеду в Брюссель, слушания будут 26 февраля, сегодня мне это подтвердили официально, - продолжила Кевеши. - Я поеду, объясню, что я невиновна, и объясню, что начало уголовного преследования - это придирка".

Агентство Mediafax сообщило, что министр юстиции Тудорел Тоадер направил письмо коллегам из стран - участниц ЕС, в котором пишет о протоколах, заключенных между Румынской службой информации (госбезопасность) и рядом учреждений из системы правосудия. "Эти протоколы, признанные неконституционными, напоминают о вмешательстве политики, Секуритате и известных сил правопорядка в период коммунистического режима в Румынии, - отмечает Тоадер. - Среди тех, кто подписал эти секретные и антидемократические договоренности, - Лаура Кодруцэ Кевеши".

Представители оппозиции обвинили власти в преследовании Кевеши и в стремлении сдержать борьбу с коррупцией в Румынии. "Обычно мы радуемся, когда румын может занять подобный пост, - сказал лидер входящего в правящую коалицию Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану. - И я радовался бы, если бы не знал, что делала Кевеши в Румынии в качестве генерального прокурора и главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией, то есть, - злоупотребления, крайности, нарушения Конституции, произвольные аресты, опускаем одних, поднимаем других".

Кто такая Лаура Кодруцэ Кевеши?

45-летняя Лаура Кодруцэ Кевеши в июле прошлого года была смещена с поста главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией, согласно решению Конституционного суда Румынии. Она оспорила это решение в Европейском суде по правам человека, заявив, что были нарушены ее права, и одновременно выдвинула свою кандидатуру на пост главы Европейской прокуратуры. Недавно стало известно, что Кевеши, деятельность которой получила высокую оценку в Брюсселе, лидирует в шорт-листе из трех кандидатов, который составил комитет экспертов.

Между тем, в Румынии у Кевеши неоднозначная репутация. Одни утверждают, что она добилась выдающихся результатов в борьбе с коррупцией. Так, в период ее руководства управлением (май 2013 - июль 2018 года) были осуждены за коррупцию девять министров и бывших министров, 21 депутат, шесть сенаторов и один член Европарламента. Другие, однако, упрекают Кевеши в многочисленных злоупотреблениях. Так, Тоадер, по инициативе которого она была снята с должности, заявил ранее: "Думаю, что члены отборочного комитета не знают о злоупотреблениях, совершенных Кевеши в ущерб гражданам и правовому государству".

Назначение европейского прокурора входит в прерогативы Европарламента и Совета ЕС. Слушания кандидатов намечено провести до конца месяца, а функционировать Европейская прокуратура должна начать в ноябре 2020 года. Основной задачей этого европейского органа будет борьба с финансовыми правонарушениями, наносящими ущерб ЕС.

В настоящее время в Румынии правоцентристский президент, который пользуется поддержкой силовых ведомств, в том числе Национального управления по борьбе с коррупцией, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. За последние несколько лет румынские прокуроры отправили в тюрьму большое число чиновников и бизнесменов, в большинстве своем, социал-демократов. В свою очередь лидеры Социал-демократической партии (СДП) утверждают, что в реальности речь идет о злоупотреблениях властью, которые являются инструментом политической борьбы в руках президента.