СМИ: следующее заседание Группы Лимы состоится 25 февраля в Боготе

ТАСС, 14 февраля. Очередное заседание Группы Лимы состоится 25 февраля в Боготе. Об этом в среду сообщило агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, основной темой заседания будет обсуждение ситуации в Венесуэле. Колумбийская делегация намерена призвать членов организации оказать активную поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Отмечается, что участие Мексики, которая входит в Группу, но поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пока остается под вопросом.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в Лиме, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.