В американской НПО сообщили, что Гуайдо нанял лоббистов в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, нанял в Соединенных Штатах юридическую фирму Arnold & Porter для лоббирования своих интересов в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду вашингтонский Центр в поддержку гибкой политики (Center for Responsive Politics, CRP), в распоряжение которого поступили документы фирмы для внесения в реестр по американскому Закону о регистрации иностранных агентов (FARA).

"Дополнение к заявлению зарегистрированного лица уведомляет о новом иностранном доверителе, Боливарианской Республике Венесуэла в лице президента Хуана Гауйдо", - говорится в документе на фирму Arnold & Porter. Согласно этим данным, представители юридической компании планируют встречаться с американскими официальными лицами, чтобы обсуждать "защиту активов Венесуэлы в Соединенных Штатах, установление дипломатического присутствия, а также экономическое и гуманитарное содействие".

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Одновременно Минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства. Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, в среду назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров PDVSA, а также директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum, действующей в США.