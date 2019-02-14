На Окинаве началась кампания в преддверии референдума о переносе базы ВВС США

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация южной японской префектуры Окинава в четверг официально объявила о начале агитационной кампании в преддверии назначенного на 24 февраля референдума по вопросу переноса базы ВВС США Футэмма.

Губернатор префектуры Дэнни Тамаки таким образом рассчитывает продемонстрировать, что местные жители выступают против плана японского правительства, которое предлагает передислоцировать этот объект из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере Окинавы. Согласно правилам плебисцита, если явка составит более 25%, его итог должен будет учесть губернатор префектуры при формировании своей политики. Однако результат не является обязательным для правительства страны, поскольку голосование проводится в отдельно взятом регионе. Ожидается, что свое мнение путем референдума выразят около 290 тыс. жителей всей префектуры Окинава за исключением нескольких отдаленных островов.

В ходе референдума им предстоит показать согласие или несогласие с планом правительства. Также в бюллетене будет третий пункт - "не согласен ни с тем, ни с другим вариантом". Тамаки при любом исходе должен будет проинформировать об итогах голосования премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.

Переговоры вокруг авиабазы Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из густонаселенного города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу на север Окинавы в район Хэноко и разместить частично на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор Окинавы Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.