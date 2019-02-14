Представитель Гуайдо встретился в Вашингтоне со спикером Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо, встретился в среду Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщается в распространенном заявлении для прессы, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Посол Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлос Веккьо провел в среду встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая вновь подтвердила "необходимость усилий со стороны обеих партий, направленных на усиление давления на режим узурпатора и обеспечение быстрого поступления гуманитарной помощи, чтобы прекратить страдания, которые диктатура причиняет венесуэльскому народу", - говорится в документе.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США.