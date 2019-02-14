Reuters: Великобритания настаивает на исключении Саудовской Аравии из списка ЕК

ТАСС, 14 февраля. Великобритания в ходе встреч за закрытыми дверями, которые прошли накануне обновления Еврокомиссией (ЕК) списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, настаивала на исключении Саудовской Аравии из него. Об этом в ночь на четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в органах власти Евросоюза.

Согласно его информации, Британия обратила внимание на то, что список не соответствует данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая является мировым органом по стандартизации в этой сфере. По результатам исследования, проведенного в сентябре прошлого года Группой, меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для предотвращения финансовых преступлений, соответствуют рекомендациям организации. В связи с этим обновленный список "может ввести представителей бизнеса в заблуждение", считают британские чиновники.

Список стран с недостаточным контролем за финансовым терроризмом и отмыванием денег будет передан на одобрение Европарламента (ЕП) и Совета ЕС, которые вынесут заключение в течение одного-двух месяцев. "Соединенное Королевство продолжит работу с Еврокомиссией для того, чтобы удостовериться в предоставлении представителям бизнеса четкой информации, содержащейся в списке, а также в эффективности отслеживания финансовых преступлений", - приводит агентство слова представителя Казначейства Великобритании.

Ранее власти Саудовской Аравии выразили сожаление в связи с включением в список ЕК, несмотря на принятые меры по ужесточению законодательства в этой сфере. Министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕК и ЕП посетить Саудовскую Аравию для проведения проверки мер, которые королевство принимает на местном, региональном и международном уровнях для борьбы с финансовыми преступлениями.

Еврокомиссия (ЕК) 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в список вошли 23 страны.