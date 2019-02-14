Помпео заявил, что принятие решения по военной базе США в Польше займет длительное время

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Принятие решения относительно возможности размещения на территории Польши американской военной базы займет крайне длительное время. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в эфире польскому телеканалу Polsat, стенограмму интервью распространил в среду Госдепартамент.

"Я думаю, что это будет продолжительная дискуссия еще крайне длительное время. Нам часто придется начинать сначала и обдумывать заново, как к этому подойти. Мы сделаем все правильно и продолжим проводить оценку по мере того, как угрозы будут меняться, как риски будут меняться, мы сделаем так, чтобы модель сдерживания была выстроена правильно. Это важно и для польского народа, и также для Америки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать принятия решения.

Во вторник официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил корреспонденту ТАСС, что США и Польша продолжают переговоры по вопросу размещения на территории республики американской военной базы, и никаких решений пока не принято. Таким образом он прокомментировал публикацию в газете Rzeczpospolita о том, что США готовят для Польши предложение по размещению на территории страны военных баз в качестве награды за отказ от тесного сотрудничества с Китаем и Ираном.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда в ходе визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млн на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.