Помпео не стал подтверждать договоренность о допуске инспекторов МАГАТЭ в КНДР

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео не стал подтверждать информацию о том, что в ходе переговоров представителей США и КНДР в Пхеньяне была достигнута предварительная договоренность, согласно которой инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет предоставлен доступ на ядерные и ракетные полигоны КНДР для проведения проверок. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании PBS , стенограмму которого распространил в среду Государственный департамент.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Нет, я не могу, я не могу сегодня подтвердить этого", - сказал он. "Что я могу сказать, так это то, что президент [США Дональд] Трамп направляется 27-28 февраля в Ханой, чтобы провести вторую встречу с председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном, и мы действительно надеемся, что сможем достичь прогресса и сделаем значительный шаг в сторону денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил госсекретарь.

Ранее газета The Korea Times сообщила, что КНДР дала принципиальное согласие на проведение проверок ее ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ. По словам источника, сроки и места проведения инспекций будут обговариваться на последующих переговорах США и КНДР на рабочем уровне. Пхеньян также пообещал гарантировать безопасность инспекторов и невмешательство в процесс проверок. В администрации президента Республики Корея отказались комментировать эту информацию.

9 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление: в нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.