WSJ: ожидания США и оппозиции Венесуэлы насчет свержения Мадуро не оправдались

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сохраняет контроль над ситуацией в Венесуэле, а прогнозы сотрудников американской администрации и поддерживаемых Вашингтоном представителей оппозиции в Венесуэле, полагавших, что он быстро лишится власти, оказались неверными. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal .

"Многие в венесуэльской оппозиции и среди ее сторонников в США полагали, что режим президента Николаса Мадуро рухнет вскоре после того, как Вашингтон выступит в поддержку плана, который предполагает лишение его поддержки военных и последующий уход. Этого не произошло", - констатирует издание. "Спустя три недели после того, как председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Мадуро прочно сохраняет контроль, из-за этого некоторые поставили данный план под сомнение", - подчеркивается в публикации.

Издание приводит слова бывшего сотрудника администрации США. Он отметил, что "лица, которые разработали его [план] в Каракасе" и разрекламировали его в Вашингтоне, заверяли, что военные незамедлительно перейдут на сторону Гуайдо после того, как тот объявит себя лидером страны и получит поддержку Вашингтона. "Они полагали, что это будет операция продолжительностью 24 часа", - добавил он.

По оценке газеты, чем дольше Мадуро сохраняет власть, "тем выше вероятность того, что долго будет иметь место патовая ситуация, это повышает риски ожесточенной конфронтации и кризиса в регионе".

"Все прогнозы делались исходя из того, что это произойдет быстро. Однако в чем состоит "план Б"?" - приводит издание слова президента вашингтонской неправительственной научно-исследовательской организации "Межамериканский диалог" Майкла Шифтера. "Что будет, если санкции продолжатся в течение шести месяцев? Это будет иметь разрушительное влияние, и будет еще больше беженцев из Венесуэлы в Южной Америке", - добавил он.